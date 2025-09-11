終値で初めて4万4400円を超え、2日連続で最高値を更新しました。11日の東京株式市場、平均株価は10日の終値から500円を超えて上昇し、4万4372円50銭で取引を終え、終値で初めて4万4000円を超え史上最高値を更新しました。アメリカの利下げ観測が強まる中、取引開始直後から半導体関連株などを中心に買い注文が広がり、相場を押し上げました。市場関係者からは、来週行われる日米の金融政策決定会合を前に「期待先行の株高」だとの