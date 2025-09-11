◆ロッテ9―1ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ここに来て、やってはいけない試合内容だったと思う。二回。大関が一気に3失点し、4点のビハインドとなったわけだが、発端は茶谷の平凡なゴロを処理した遊撃手野村の一塁悪送球だった。しかも、回の先頭打者だったことで大関のリズムを狂わせた。野村は初回1死一、二塁でも一塁へ高投するミスがあった。失策は記録されなかったが、二ゴロ併殺は完成させられなかった。「雨も