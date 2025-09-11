福岡県警嘉麻署は11日、嘉麻市の住民が持つ携帯に9日午後1時ごろ、大阪府警を名乗る男性から「あなたの銀行口座が犯罪に使われている。残高をゼロにしないといけないので、指定する口座に振り込んでほしい」などと要求する不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。