記者「まもなく最初のハイジャック機が突入した8時46分です。黙とうを捧げようと多くの人が集まっています」アメリカ同時多発テロから24年を迎え、ニューヨークの世界貿易センタービルの跡地では追悼式典が行われています。ハイジャックされた機体がビルに突入した時間などにあわせて黙とうが捧げられ、およそ3000人の犠牲者の名前が遺族によって読み上げられます。テロで父親を亡くす「父を亡くして寂しいし、あの日から人生が変