アメリカ西部・ユタ州の大学で行われていたイベントでトランプ大統領を支持する保守系の政治活動家チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡した事件で、さきほど捜査当局が会見し、容疑者が使用したとみられるライフル銃を回収したと明らかにしました。ライフル銃は、容疑者の逃走経路にある森の中で回収したということです。また、防犯カメラの映像から容疑者は大学生くらいの年齢の人物とみて、行方を追っているということです。