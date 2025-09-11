気象台は、午後11時38分に、大雨警報（浸水害）を松戸市、流山市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・松戸市、流山市に発表 11日23:38時点北西部では、12日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松戸市□大雨警報【発表】・浸水12日未明にかけて警戒3時間最大雨量60mm■流山市□大雨警報【発表】・浸水12日未明にかけて警戒1時間最大雨量40mm