◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２広島（１１日・東京ドーム）巨人の田中瑛斗投手が３連投ながら１／３回で７球を投げて１安打無失点。これで１４試合連続無失点。さらに現在チーム最多登板数の大勢に並ぶ５７登板に到達した。２―２と同点の７回に先発・山崎のあとを２番手・中川が登板。先頭・中村奨を遊ゴロ。２番・大盛を遊直に打ち取るも、３番・小園に遊撃への内野安打を許した。２死一塁で阿部監督がマウンドへ。ここ