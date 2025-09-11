巨人は１１日の広島戦（東京ドーム）に２―３で競り負けた。先発の山崎伊織（２６）は６回１０４球を投げ６安打２失点で、自身最多となる１１勝目はまたもお預けとなった。初回は二死走者なしから小園に１４７キロの直球を右翼スタンドに運ばれ先制点を許した。その裏。味方打線は２点を挙げて逆転。１点リードの３回には一死から３連打を浴びて満塁のピンチを招くと、ファビアンへのシュートが暴投となり同点に追いつかれた。