ボートレース下関の「スポニチ金杯争奪戦準優進出バトル」は１１日、予選２日目が行われた。中岡正彦（４７＝香川）は初日から無傷の３連勝と快調に飛ばしている。２日目は７Ｒ１号艇の１走。タイミングはコンマ２１でもトップＳで先マイに持ち込むと、バック一気に突き放して勝負を決めた。「足はいいと思います。特徴は出足、回り足。２日目は伸びを意識してペラを叩いて直線も悪くないくらいはある」と納得の表情。６５号