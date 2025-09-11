【新華社北京9月11日】アートトイ「ラブブ」の世界的ヒットで注目を集める中国玩具大手、泡泡瑪特国際集団（ポップマート）が、北京市の首鋼園で開催中の「2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）」で多くの来場者を引き付けている。唯一の「トレンドカルチャーブランドパートナー」として二つの大型ブースを構え、人気キャラクターを活用した商品や展示で独自の世界観をアピールしている。（記者/呉寒氷、邱虹）