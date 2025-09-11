１０日、首鋼園に設置された人気キャラクター「Ｔｗｉｎｋｌｅ Ｔｗｉｎｋｌｅ」の大型インスタレーション。（北京＝新華社記者／邱虹）【新華社北京9月11日】アートトイ「ラブブ」の世界的ヒットで注目を集める中国玩具大手、泡泡瑪特国際集団（ポップマート）が、北京市の首鋼園で開催中の「2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）」で多くの来場者を引き付けている。唯一の「トレンドカルチャーブランドパートナー」とし