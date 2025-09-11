東京・立川市で落雷が原因とみられる火事が発生しました。煙を吸った90代の女性が病院に搬送されましたが、意識はあるということです。【映像】落雷による火災現場の様子警視庁などによりますと、午後2時半すぎ、立川市若葉町の共同住宅で「落雷があり、その後2階から火が出た」などと目撃者から110番通報がありました。東京消防庁のポンプ車など23台が出動し、火は約3時間半後に消し止められましたが、この火事で住宅の一室