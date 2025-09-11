EXILE ATSUSHI似のものまね芸人RYOが11日、X（旧ツイッター）を更新。9日に行われた橋幸夫さんの通夜に参列したことを改めて謝罪した。RYOは9日、自身が参列した写真や動画をアップした上で「2025.9.9火曜傳通院にて橋幸夫さんのお通夜報道陣関係者の皆様に勘違いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。続けて「僕はEXILE ATSUSHIさんではなくEXILE ATSUSHIそっくりのRYOです。失礼致しました。橋幸夫