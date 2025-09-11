政治ジャーナリストの田崎史郎氏が９日にＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では石破茂首相の辞任表明を受けての１０月実施の自民総裁選とポスト石破などを特集した。前回の昨年総裁選でも、派閥解散が相次ぐ中でも自民重鎮、キングメーカーの動きが大きく影響。昨年、麻生太郎氏は、石破茂氏とは過去因縁や確執があり、小泉進次郎氏の背後には菅義偉氏がおり、仮に石破−小泉の決選投票になると厳しい立場に。総裁選直前に高市