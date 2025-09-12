【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、一時4万6000ドルを超え、取引時間中の最高値を更新した。午前10時現在は前日比429.23ドル高の4万5920.15ドルを付けた。朝方発表された8月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で2.9％上昇と伸び率は2カ月ぶりに前月から拡大したが、市場予想と同じだった。米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に利下げを再開するとの見方は根強く、米長期金利の低