四川省彭州市にある湔江堰。（彭州＝新華社配信）【新華社成都9月11日】中国四川省彭州市にある湔江堰が10日、マレーシアのクアラルンプールで開かれた国際かんがい排水委員会（ICID）第76回国際執行理事会で「世界かんがい施設遺産」に選ばれた。前漢時代に創建された湔江堰は高い水利技術を今に伝えている。（記者/董小紅）四川省彭州市の湔江堰付近に広がる風景。（彭州＝新華社配信）四川省彭州市の