◇セ・リーグ広島3―2巨人（2025年9月11日東京D）広島は連敗を6でストップ。1番・中村奨の豪快な一発がチームを勝利に導いた。2―2の9回。先頭打者で打席に入ると、巨人・石川の高めのスクリューを強振。勝ち越しの7号ソロを左中間スタンドに運び「塁に出て何とかしようと思っていた。いい角度が付いて飛んでくれたので良かった」と振り返った。