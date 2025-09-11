お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が、１１日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「ミキティさん、私に喝を入れてください」のテーマで、視聴者からの人生相談にのった。２０代女性から、相談が寄せられた。「立ち止まる勇気がなく、ミキティに背中を押してほしいです。私はこれまでの人生、いわゆる優等生ルートを歩んできました。そんな環境で育ったせいか、勝手に自分で自分