アニメ『マッシュル -MASHLE-』のマッシュ・バーンデッドや、『葬送のフリーレン』のシュタルクなど、多くのアニメ作品で人気キャラクターの声を担当する、今注目の声優・小林千晃さん。そんな小林さんに、現在出演中のアニメ『光が死んだ夏』の魅力と、声優という職業への思いを“アニメ・声優オタク”の私、伊藤遼が伺いました。■三重弁に「ネーティブにしゃべれるかなという不安も」小林さんが出演するアニメが『光が死んだ夏