東京空港事務所によりますと、全日空や日本航空などは、夜になって羽田空港に再び雷雲が接近しているため、午後9時半ごろから、地上で機体の誘導などを行うグランドハンドリング作業を全面的に中止しています。このため航空機の離着陸が止められています。きょうは午後2時前にも雷雲の接近により地上作業を中止していて、空の便に大きな乱れが生じていました。