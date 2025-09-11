◇セ・リーグ中日5―6ヤクルト（2025年9月11日神宮）中日の1番・岡林が5試合連続のマルチ安打をマークした。初回は先頭打者として初球を中前打。先制点につなげ、2回2死でも再び中前打を放った。これでシーズン145安打。トップの近本（阪神）、小園（広島）の146本を1本差で追っている。22年以来となる最多安打のタイトルも射程圏内だ。井上監督は「（最多安打は）個人的な目標でもあるだろう。残り試合もハッスルし