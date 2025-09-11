気象庁は１１日、岡山県と神奈川県に記録的短時間大雨情報を発表した。同庁によると、岡山県高梁市付近で午後１０時３０分までの１時間に約９０ミリ、横浜市中区付近で午後１０時５０分までの１時間に約１００ミリの雨が降ったとみられる