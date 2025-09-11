気象台は、午後11時13分に、洪水警報を新見市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岡山県・新見市に発表 11日23:13時点岡山県では、12日明け方まで土砂災害に、12日未明まで河川の増水に警戒してください。南部では、12日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高梁市□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒・浸水12日未明にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報1