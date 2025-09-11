「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）広島の連敗が６でストップ。新井貴浩監督は中村奨成外野手の決勝弾を「値千金のホームラン」と絶賛した。これで３位・ＤｅＮＡとは５差になった。以下、新井監督の主な一問一答。−中村奨が一発で決めた。「いいホームランだったね」−１番を任せている中、試合終盤に勝負強さを見せた。「徐々に勝負強さも出てきているし、今日なんかも値千金のホームランだし。技術的にバ