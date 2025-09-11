福岡中央署は11日、福岡市中央区薬院4丁目3番付近の道路上で同日午後3時ごろ、通行中の小学生女児が外国人風の男から「かわいいね」などと声をかけられ、スマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20〜30歳くらい、黒色サングラス着用し、日傘所持。