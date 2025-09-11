SUPER EIGHTの安田章大さんが11日、約5年ぶりの写真集『DOWN TO EARTH』の発売記念会見に登場。自身の親に写真集を送ったときのエピソードを明かしました。会見が行われた9月11日は、安田さんの41歳の誕生日。写真集の制作に携わった編集スタッフたちから青い花束が贈られました。安田さんは、誕生日の前日に両親に電話していたそうで「十月十日ほど大切に守ってくれてありがとうございました」と感謝を伝えたことを明かし、「今日