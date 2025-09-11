◇セ・リーグヤクルト6―5中日（2025年9月11日神宮）ヤクルトの5番・オスナが「3度目の正直」で豪快なグランドスラムを放った。通算5本目のグランドスラムは、球団の外国陣選手ではラミレスの7本に次ぐ数字。「記憶に残るし、名誉なこと」と誇った。5回に村上の押し出し死球で2―2の同点に追い付き、なお2死満塁。この場面で助っ人は2度、左翼ポール際に大ファウルを放った。最後は涌井の6球目の直球を捉えて決勝の13