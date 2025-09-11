「ロッテ９−１ソフトバンク」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテがソフトバンクに快勝した。打線は初回の西川の２試合連続となる先制ソロを皮切りに１３安打９得点の猛攻。投げては先発種市が８回２安打１失点の力投で７勝目を挙げた。首位を相手に力強い投球を披露した。先発種市は三回までパーフェクトに抑える立ち上がり。四回に２安打を許し、１点を失ったが、五回から八回まで再び無走者に抑えた。許した走者