ボートレース芦屋の「ＰａｙＰａｙ銀行賞」は１１日、予選２日目が行われた。桐本康臣（４６＝三重）は２日目５Ｒの絶好枠１走を押し切って今節初白星をゲット。３、６着と出遅れた初日からの巻き返しに成功した。ただ、タッグを組む低調３４号機は「弱いってほどじゃないけど、足は全体的に少し劣勢。乗り心地はこんなもんかなっていうくらいになったけど、足が欲しい」と首を傾げ、レース後は上積みを求めて調整に汗を流し