【MLB】ドジャース9−0ロッキーズ（9月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）【映像】大谷、とっさに出た“神対応”9月10日（日本時間9月11日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の神対応が話題となっている。8回裏・ドジャースの攻撃、1死一、二塁の場面で巡ってきた1番・大谷の第5打席。この打席で大谷は、ロッキーズ2番手アンソニー・モリーナに対してフルカ