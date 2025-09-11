長崎県のテーマパークリゾート『ハウステンボス』で10日、2つの大型アトラクションの同時オープニングセレモニーが開催。アトラクションの内部がお披露目されました。ヨーロッパのような街並みに四季折々の花々が咲き誇る人気の観光スポット『ハウステンボス』。その成長戦略の第1弾として、6月に世界唯一のミッフィーをテーマにした新エリア『Miffy Wonder Square（ミッフィー・ワンダースクエア）』をオープン。その後7月・8月の