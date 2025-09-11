【プノンペン共同】カンボジア政府は6月下旬から8月中旬にオンラインや特殊詐欺の拠点70カ所以上を捜索し、3千人超を拘束したと11日までに明らかにした。拘束者の国籍は約20カ国に上る。カンボジアは各国から反社会的勢力が相次いで入り込み、犯罪拠点となっている。フン・マネット首相が拠点摘発の強化を指示していた。カンボジア当局は8月中旬、特殊詐欺に関与したとして拘束した日本人の男女29人を強制送還していた。