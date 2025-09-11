【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）と核施設への査察再開について基本合意したイランが、米イスラエルによる6月の攻撃前に搬出したとする高濃縮ウランの情報開示を拒否していたことが11日、外交筋への取材で分かった。イランは、IAEAとの完全協力にはさらなる協議が必要としており、実際の査察実施には時間がかかる可能性がある。外交筋によると、イランのアラグチ外相が9日、エジプトの首都カイロでIAEAのグロッシ事務局