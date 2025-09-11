ボートレース福岡の「第１９回ＢＯＡＴＢｏｙ・ペラ坊ショップ杯」は１１日に開幕した。山田丈（２７＝福岡）は初日が自身２７回目の誕生日。２Ｒでは大外から見事に展開を捉えて、バースデー勝利をゲットした。「足はいいと思う。特にレース足が良さそう。伸びも悪くない。今節の中ではいい部類だと思う」と実績十分の４４号機に確かな手応えを口にする。８月の当地前回戦は強烈なパワーを誇りながら、予選ラストで無念のＦ。