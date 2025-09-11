八木莉可子のお気に入りのＴシャツ姿に注目が集まっている。１１日にインスタグラムで「このマツケンサンバのＴシャツはとてもお気に入りなのです。元気を出したい時や、パワーが欲しい時に、いつも着ています小さい頃から踊っていましたから」とつづると、「マツケンサンバ」のイラストＴシャツを着たショットをアップした。この投稿には「お似合いです」「踊ってるところ見たい」「性格が素敵すぎる」「私も欲しいです