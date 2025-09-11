女優の中谷美紀が１１日までに自身のインスタグラムを更新。チェコを訪れた様子を公開した。「皆様やはりご名答でしたね。夫のティロが所属するフィルハーモニクスが、ドヴォルザーク音楽祭に招かれ、わずか一泊だけチェコの古都プラハを訪れ、街歩きを楽しみました。第二次世界大戦ではドイツの占領下にあったにもかかわらず、大規模な空襲を免れたために、世界遺産にも名を連ねる美しい街並みが残されているのですね」とつづ