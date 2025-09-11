気象庁は、11日午後10時57分に「記録的短時間大雨情報」を神奈川県へ発表しました。午後10時50分までの1時間に、横浜市中区付近で約１００ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼11日午後10時50分までの1時間雨量・横浜市中区付近約100ミリ▼11日午後3時20分までの1時間雨量・川崎市中原区付近約100ミリ▼11日午後3時までの1時間雨量・横浜市都筑区付近