モデルで女優の堀田茜がアップした海外ショットに、ファンから称賛の声が集まっている。堀田は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「ＧＵＡＭ」と記し、三つ編みヘアでお花の飾りをつけた、船の上での自撮りショットを複数枚シェアした。この投稿にファンからは、「おさげ超可愛い！」「美人度上がった」「最高の笑顔ありがとうございます」「かわいすぎ！！」などの声が寄せられている。