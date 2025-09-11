◆パ・リーグロッテ９―１ソフトバンク（１１日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンク・牧原大成内野手は６回１死の第３打席で右膝に自打球が直撃した。うずくまり、顔をゆがめ、一度は足を引きずりながらベンチへ下がった。応急処置を終え、そのまま出場。試合後は「大丈夫です」と繰り返した。４回先頭の第２打席ではチーム初安打となる右翼線二塁打を放ち、６試合連続安打。まだ規定打席未満ながら、打率３割６厘で首位打者の候