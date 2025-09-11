プロ野球のファームは11日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて6試合が行われた。巨人はオイシックス戦（ジャイアンツタウン）に3―1。先発・西舘が4回1安打無失点で、2番手・戸田が3回4安打1失点で3勝目（3敗）。育成選手の竹下が2安打1打点、笹原が2安打をマークした。オイシックス先発・高田は6回1/3を5安打1失点。ロッテ―楽天戦（ロッテ浦和）は8回終了時降雨コールドゲームで楽天が4―0。先発の育成選