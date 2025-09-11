人気モデルの端麗なショットが、反響を呼んでいる。１１日、自身のインスタグラムを更新したのは、モデルで女優の馬場ふみか。白とグリーンのトップスをあわせ、クールな表情を浮かべるショットをシェアした。この投稿にファンからは「目映い美しさ」「素敵すぎですよ」「めっちゃ美しいですね」「めっちゃ格好いい」などの声が寄せられている。