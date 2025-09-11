羽田空港では、雷雲の接近で地上での作業を午後9時すぎから中止しているということです。この影響で羽田空港では現在、離着陸ができない状況になっていて再開見込みは立っていないということです。雷の影響で地上作業が中止になるのはきょう3回目です。