◇パ・リーグ日本ハム10―4オリックス（2025年9月11日エスコンＦ）日本ハムは2連勝。首位ソフトバンクが敗れて、2ゲーム差に詰め寄った。以下、新庄剛志監督（53）との一問一答。――ソフトバンクの試合結果は確認したか？「もちろん。これがまた選手たちも、やっぱ試合中も気になるだろうし。結果次第では僕の作戦も変わる。ピッチャーの継投とかも変わってくる。これが多分プロ野球だと思う。今は楽しむんじゃない