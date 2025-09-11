◆パ・リーグ日本ハム１０―４オリックス（１１日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が、頭部にバットが直撃し入院中の八木打撃コーチの様子を明かした。「元気そうでしたよ。でも寝れてはなかったですけど」。見られるかどうかは分からなかったものの、映像を確認できるようにタブレットを渡してきたという。「後はサロンパスとか、ボールの腰のツボとか、寝間着とかね」と差し入れしたことを明かした。チーム