ストロングスタイルプロレス１１日の後楽園ホール大会に、スターダムのスターライト・キッドが初参戦し、華麗な空中殺法で会場を沸かせた。キッドはこの日、ジャガー横田、藪下めぐみと組んで、世羅りさ＆柊くるみ＆夏実もちの「プロミネンス軍団」と対決した。さっそうと入場した白虎はコーナーポストに登り、天を指さす初代タイガーマスクのポーズをとった。「虎」の意思はしっかり受け継がれているようだ。一進一退の攻