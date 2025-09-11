ストロングスタイルプロレス１１日の後楽園ホール大会でレジェンド王座戦が行われ、王者・船木誠勝（５６）が挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（アップタウン＝３２）に右肩負傷のレフェリーストップで敗北した。まさかの事態だった。序盤に船木は逃げの一手を見せる黒潮を場外まで追いかけたが、リングの下に隠れられ、姿を見失ってしまう。しめたとばかりにリングに戻った黒潮からノータッチのトペ・コン・ヒーロを食らい、船