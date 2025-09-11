ストロングスタイルプロレス１１日の後楽園ホール大会で初代タイガーマスクこと佐山聡（６７）が、当初の予定を変更し、急きょ欠席した。現在、佐山はパーキンソン病やメニエール病などをわずらい闘病中だ。当初は第４試合後に登場し、あいさつをする予定だった。しかし、リングインした平井丈雅代表から、佐山が欠席することが伝えられた。その後、セレモニーで花束を渡す予定だったゲストが一人ずつ佐山にエールを送った。