パ最下位のロッテは１１日、本拠地ソフトバンク戦（ＺＯＺＯマリン）で９―１と大勝。初回、西川の３号ソロで先制したロッテは２回、山本、高部の適時打などで３得点を挙げ、相手先発・大関をＫＯ。３回にもソトの１２号ソロ、山本、高部の２打席連続適時打で４点をもぎ取り、試合を決めた。大量援護に守られた先発・種市篤暉投手（２７）は、９回を２安打１失点９奪三振。７勝目（７敗）を挙げた。種市は「序盤にたくさ