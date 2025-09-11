日本ハムは１１日、本拠地（エスコン）でオリックスと対戦し１０―４で大勝。連勝で首位ソフトバンクとのゲーム差を「２」に縮めた。初回から打線が爆発した。先頭・野村の左前打を皮切りに５連打でいきなり３点を先取すると、直後の一死一、三塁でも山県の左前適時打で加点。相手先発・東松をＫＯすると２番手・高島からも奈良間の適時二塁打と田宮の犠飛で得点を奪い初回だけで６点を挙げる猛攻を見せた。勢いが止まらない