気象庁は、11日午後10時47分に「記録的短時間大雨情報」を岡山県へ発表しました。午後10時30分までの1時間に、高梁市付近で約９０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼11日午後10時30分までの1時間雨量・高梁市付近約90ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。ただちに身の安全を確保してください。＜避難について＞特に崖や